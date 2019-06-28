Горняки подарили красноярскому селу детский праздник

СЕГОДНЯ 05:11 2019-06-28T05:11:03+03:00

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15 июня 2019 года в Рыбинском районе Красноярского края старинное село Переясловка праздновало юбилей – 125 лет со дня своего основания. Для самых юных переясловцев входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь» приготовила настоящий сказочный сюрприз – необычное шоу гигантских мыльных пузырей. В гости к детям из Красноярска приехали Фиксики – Симка и Нолик, популярные герои российского мультипликационного сериала, созданного по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки».

Фиксики не только рассказали детям о своих секретах и приключениях, но и показали самое настоящее шоу гигантских мыльных пузырей. Дети дружно отвечали на вопросы, участвовали в конкурсах и бесстрашно надевали на себя мыльные скафандры.

- Моему ребенку очень понравилось шоу, да и мне тоже. Все дети были в восторге! Аниматоры – молодцы, смогли привлечь внимание даже самых маленьких! Что говорить про детей, если и взрослые хотели в этом поучаствовать, -поделилась своими впечатлениями о празднике жительница села Переясловка Мария Патрамаева.

ИСТОЧНИК KP.RU