Деревни отрезаны стихией. После сильных дождей в Красноярском крае начались подтопления

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-27T17:00:14+03:00

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Из-за аномальных дождей в нескольких районах Красноярского края возникла угроза подтоплений. Об этом предупредили на сайте Среднесибирского УГМС.

По данным КРУДОР, дожди уже отрезали дорогу к двум деревням в Ирбейском районе. Поднялась река Агул, затопило шесть участков дороги Мельничное – Петропавловка (с 13-го по 15-й километры). Пропало транспортное сообщение с деревнями Бычковка и Петропавловка. Объезда нет, дорога закрыта.

Кроме того, 27-29 июня в центральных районах возможно образование паводков на реках Кан, Тасеева и их притоках. В те же даты ожидается подъем уровня воды на реках Анжа, Кунгус, Уда, Бирюса.

С 29 июня по 1 июня подобная ситуация - на реке Чунояр (у одноименного села в Богучанском районе) и Тасеева (у поселка Машуковка в Мотыгинском районе). Здесь вода поднимется на 2-2,5 метра.

28 июня на реке Кан (у города Канска) вероятно повышение уровня воды до опасной отметки. Не исключены подтопления пониженных участков местности, размыв дорог, дачных участков.

КОНКРЕТНО

Подробную информацию о ситуации на дорогах края можно получить по телефону 211 – 76 – 97 (диспетчерский центр).

ИСТОЧНИК KP.RU