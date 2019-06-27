2019-06-27T15:27:02+03:00
Общество

597 красноярских выпускников окончили школу с золотой медалью

Награды им вручил мэр Сергей Еремин
Ася ЖУКОВА
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597 красноярских выпускников окончили школу с золотой медалью. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.597 красноярских выпускников окончили школу с золотой медалью. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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В Красноярске 597 выпускников окончили школу с золотой медалью. В четверг, 27 июня, награды им вручил глава города Сергей Еремин.

- Я счастлива, что смогла добиться поставленной цели, - призналась выпускница гимназии №14 Ева Юрьева (призер международной дистанционной олимпиады «Зима-2018» по английскому языку, член сборной страны по стрельбе). - Медаль – это важный итог кропотливого труда всех одиннадцати лет. Мне не хочется уезжать из любимого Красноярска, здесь у меня большая семья. Буду поступать в СФУ, надеюсь стать военным переводчиком. Я благодарна всем преподавателям за помощь, веру в нас и привитый интерес к учёбе.

Кроме того, Сергей Еремин посетил выпускной в школе №144. Здесь медалисты - это почти треть выпуска - 28 человек. Многие показали отличные результаты на ЕГЭ: в школе 13 «стобалльников» по химии.

- Идите только вперёд и осуществляйте свои мечты, - подчеркнул глава города. - Уверен, что у многих впереди – большое будущее. Радует, что большинство из вас хотят связать свою дальнейшую жизнь с нашим городом. А находясь в любой другой точке мира, с гордостью говорите: «Я из Красноярска!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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