Студент обвинил руководство СФУ в отчислении по политическим мотивам

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-27T14:51:45+03:00

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Студент экономического факультета Руслан Мирошниченко обвинил СФУ в отчислении по политическим мотивам. А также в том, что его два года не допускают до защиты диплома из-за того, что в нем критикуется власть, сообщил «7 канал».

Работа Руслана посвящена, в том числе госдолгу края. По словам студента, диплом писал на основе открытых данных и сведений из Счетной палаты, там он был на практике. Однако перед защитой его «завернули», а после даже отчислили. Всему виной - тема диплома, заявляет молодой человек.

Пришлось обращаться в прокуратуру. И «надзорники» сочтя отчисление нарушением, дважды сделали так, чтобы парня восстановили. Впрочем, защититься так и не смог. Рецензент выступил с критикой, комиссия поставила двойку.

Между тем в СФУ комментируют: дело тут не в теме. Просто диплом слабый. И носит, скорее, не научный, а публицистический характер. К тому же у студента есть еще примерно 20 дней, чтобы все доработать и выйти на защиту.

ИСТОЧНИК KP.RU