2019-06-27T14:03:30+03:00
Происшествия

«Голос был, как у крупного чиновника!»: красноярцев разводит на деньги телефонный мошенник под видом вице-мэра

Смотрите, не попадитесь
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев разводит на деньги телефонный мошенник под видом вице-мэра.Красноярцев разводит на деньги телефонный мошенник под видом вице-мэра.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске объявился телефонный мошенник, который орудует под видом... вице-мэра. Об этом сообщили наши коллеги из телекомпании ТВК со ссылкой на собственный источник.

К ним обратилась управляющая одной из танцевальных студий Красноярска. По словам девушки, на днях ей позвонили. Мужчина представился заместителем мэра Алексеем Давыдовым. Предложил поучаствовать в конкурсе, который планируется в городе. И пригласил явиться в мэрию.

Когда девушка с коллегой была уже в пути, ей перезвонили. «Вице-мэр» попросил купить телефонную зарядку. Мол, у кого-то из московской делегации ее с собой не оказалось. Затем последовал еще один вызов и новая просьба – положить деньги на телефон. Тогда-то девушки поняли: они едва не стали жертвами мошенника.

Зарядку купили, а счет пополнять не стали. Когда пришли в администрацию их, конечно, никто не ждал. Набрали «вице-мэра» с другого номера, ответил он же, но измененным голосом. Дескать, это полицейский. Мошенник уже задержан.

- Главное, такой убедительный голос, как действительно у крупного чиновника, - говорят девушки.

Они уже подали заявление в полицию. А в администрации напоминают: обращения из мэрии носят официальный характер. Телефонными звонками все не ограничится. Словом, будем бдительны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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