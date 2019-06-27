На первом же открывшемся в Красноярске пляже запретили купаться

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-27T13:39:38+03:00

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В Красноярске открылся первый пляж, он находится на острове Татышев. Однако купаться там все еще запрещено, предупреждают в пресс-службе мэрии.

А вот загорать – пожалуйста. Площадь пляжа – 6 тысяч «квадратов» - освободили от мусора. Провели ремонт инвентаря, обновили кабинки и добавили песка. А еще здесь имеется спасательное и медицинское оборудование.

Жаль, нельзя заходить в воду. Кстати, пока ни один пляж Красноярска не получил разрешение от Роспотребнадзора. Но отсюда, с Татышева, уже взяли для проверки пробы воды и песка. Также специалисты осмотрели территорию, оценили, насколько зона отдыха соответствует нормам.

К слову, каждый день с девяти утра до девяти вечера на пляже дежурят врачи и спасатели. Для отдыхающих открыты бесплатные туалеты, волейбольная площадка и детский игровой комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU