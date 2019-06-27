Мэрию Красноярска эвакуировали из-за пожарной тревоги
Из здания городской администрации Красноярска эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Об этом сообщил в своем фейсбуке депутат Роман Крастелев.
На размещенном им в соцсети фото видно: люди выходят толпами. Паники нет, спецмашин тоже. Как оказалось, в здании на Маркса, 93 сработала пожарная тревога. Однако загорания и задымления выявлено не было. Подробности случившегося выясняются.
К слову, днем раньше на двух объектах Красноярска были ликвидированы ЧС. Правда, условные. Одно из учений прошло в локомотивном депо КрасЖД. По сценарию, туда прибыл поезд, поезд, попавший в зону заражения ядовитым веществом - хлором. Пассажиров вывели и провели очистку вагонов.
- Все службы сегодня справились успешно и готовы в дальнейшем выполнять задачи по предназначению, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников.
ИСТОЧНИК KP.RU