2019-06-27T12:01:37+03:00
Происшествия

Мэрию Красноярска эвакуировали из-за пожарной тревоги

Но возгорания не было
Ася ЖУКОВА
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Мэрию Красноярска эвакуировали из-за пожарной тревоги. Фото: Роман КРАСТЕЛЕВ.Мэрию Красноярска эвакуировали из-за пожарной тревоги. Фото: Роман КРАСТЕЛЕВ.
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Из здания городской администрации Красноярска эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Об этом сообщил в своем фейсбуке депутат Роман Крастелев.

На размещенном им в соцсети фото видно: люди выходят толпами. Паники нет, спецмашин тоже. Как оказалось, в здании на Маркса, 93 сработала пожарная тревога. Однако загорания и задымления выявлено не было. Подробности случившегося выясняются.

К слову, днем раньше на двух объектах Красноярска были ликвидированы ЧС. Правда, условные. Одно из учений прошло в локомотивном депо КрасЖД. По сценарию, туда прибыл поезд, поезд, попавший в зону заражения ядовитым веществом - хлором. Пассажиров вывели и провели очистку вагонов.

- Все службы сегодня справились успешно и готовы в дальнейшем выполнять задачи по предназначению, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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