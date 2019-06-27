Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» мечтает вырастить фруктовый сад

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-27T11:25:34+03:00

Надежда Чупина работает в дорожной полиции семь лет

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Считанные дни остались до окончания голосования в фотоконкурсе «Красавица в погонах». Двадцать прекрасных сотрудниц УГИБДД Красноярского края претендуют на звание самой красивой. Свой выбор предстоит сделать читателям «Комсомолки».

Надежда Чупина - старший лейтенант полиции и старший инспектор ДПС в ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашскому району. Стаж работы в дорожной полиции – 7 лет.

- Всегда мечтала работать в ОВД, носить форму, приносить пользу людям и своей малой родине, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Надежда. – Вне работы все время провожу с семьей – мужу, сыну и дочке. А еще мы с супругом вместе строим дом и мечтаем когда-нибудь вырастить фруктовый сад.

Надежда часто принимает участие в различных мероприятиях Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Напоминаем, что проголосовать за наших очаровательных участниц можно по 30 июня включительно. В финал попадут три сотрудницы ГИБДД, набравшие наибольшее количество голосов. Результаты будут опубликованы на сайте kp.ru 1 июля. А 2 июля во время торжественного награждения победительницам вручат подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и наших партнеров. И сюрприз для обладательницы первого места - фотосессия и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm) в подарок.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU