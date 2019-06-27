Леса как свалки. Придорожным кафе в Красноярском крае пригрозили крупными штрафами за невывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-27T11:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Владельцев придорожных кафе в Красноярском крае пообещали оштрафовать на 700 тысяч за нарушение правил вывоза мусора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На днях инспекторы минэкологии провели рейд по придорожным кафе вдоль Енисейского тракта. Все потому, что поступило несколько жалоб: в лесах у дорог образуются свалки. Сначала решили проверить, не причастны ли к их появлению точки общепита.

Всего осмотрели семь кафе. И установили: предприниматели не заключают договоры на вывоз отходов. Около нескольких заведений не оборудованы площадки для сбора мусора.

Пока собственников не наказали, ограничились выдачей предостережений. Но предупредили: если не устранят замечания, им грозит штраф до 700 тысяч.

- У всех проверенных юридических лиц есть те или иные нарушения экологического законодательства, - отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк. - У некоторых договоры на вывоз мусора не заключены совсем, у кого-то заключены, но не с региональным оператором, а с неизвестными организациями, которые вывозят отходы, возможно, в ближайший лес. Мы дали предпринимателям месяц, чтобы они привели все в соответствие с законодательством. По истечении срока приедем с проверкой.

ИСТОЧНИК KP.RU