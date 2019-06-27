СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-27T11:14:42+03:00

Хакасский романтик угнал у друга лодку, чтобы встретить с девушкой рассвет на Енисее. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Хакасия.

Теперь он может сесть на пять лет

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В Усть-Абаканском районе Хакасии 36-летний мужчина украл у приятеля лодку, чтобы произвести впечатление на девушку. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД России по Республике.

На днях в дежурную часть обратился местный житель. Пожаловался: у него угнали резиновую лодку с мотором. Неподалеку от деревни Мохово столкнулся со знакомым. Встречу решили отметить спиртным. А, когда отвлекся, товарищ запрыгнул в лодку, завел мотор и скрылся.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. В разговоре с ними тот объяснил: увидев лодку, очень захотел прокатиться. Отказаться себе не смог. А, приплыв в Усть-Абакан, позвонил подруге. Предложил покатать по Енисею и встретить рассвет на реке.

- По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказывают в пресс-службе МВД России Хакасии.

Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU