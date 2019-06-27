На 132 АЗС Красноярского края появится бесплатный интернет для клиентов

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-27T09:19:40+03:00

Когда это случится, и как будет работать?

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 июня, Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» и АО «Красноярскнефтепродукт» подписали договор о сотрудничестве, первыми результатами которого жители края смогут воспользоваться совсем скоро, до конца этого года.

Суть договора – информатизация АЗС: на автозаправках КНП появится интернет, WiFi, IP-телефония, видеонаблюдение. Все это будет доступно и бесплатно для клиентов, особенно это актуально для удаленных территорий, где до настоящего момента существуют проблемы со связью – планируется, что АЗС станет точкой притяжения для жителей. Еще один важный момент: обеспечение безопасности с помощью видеонаблюдения. Также на ключевых автозаправках появятся видеомониторы, на которых будет информация об акциях и услугах компании.

- В этом году исполняется 85 лет Красноярскому краю и все эти годы вместе с ним растет и развивается «Красноярскнефтепродукт». Настало время переформатировать наше развитие и мы понимаем, что без информатизации нет будущего, - считает генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарев. – Мы полгода готовились к этому договору, провели открытые электронные торги, победила компания «Ростелеком». Теперь наши клиенты будут знать, что на автозаправках КНП связь и интернет есть всегда!

- Крупнейшие должны выбирать лучшее для себя и для своих клиентов, - заметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров. – Для нашей компании реализация таких проектов – важный бизнес кейс, тем более, что КНП ставит перед нами небанальные задачи. Строительство сетей будет продолжаться два года, контракт рассчитан на три года. Скорость интернета в точках доступа позволит комфортно использовать ресурсы сети. Например, отправить письмо, выложить фото в социальные сети, скачать фильмы в дорогу и прочее.

Сотрудничество в цифрах

132 АЗС будут оснащены всем комплексом услуг в течение трех лет

порядка 40 АЗС, с самым большим потоком клиентом, получат комплекс услуг в этом году

более 200 километров оптоволоконных сетей будут построены специально для КНП

более 1000 видеокамер будут установлены в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU