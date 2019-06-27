СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-27T09:07:25+03:00

В Красноярском крае юношей на 7 тысяч больше, чем девушек. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае юношей почти на 7 тысяч больше, чем девушек. Любопытной статистикой поделились специалисты Красноярскстата в день молодежи, 27 июня.

А вот и подробности. Как выяснилось, на начало 2019 года в регионе проживали 253 515 парней и 246 564 девушки. Речь идет о молодых людях от 15 до 29 лет. Так что недостатка в женихах не наблюдается.

Всего же у нас 500 079 человек это возраста. То есть молодежи в крае - 17,4% от общей численности населения (это 2 874 026 человек). Интересно, что большая часть живет в городе. Это 405 068 человек против 95 011 тех, что в сельской местности.

Среди людей от 15 до 29 лет работают 278,6 тысяч человек, это 20,1%. А безработных 24,5 тысяч, или 36,1%.

Численность студентов (обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) составила 73 811 человек. Это 257 на 10 000 человек населения. Учащихся, получающих образование по программам подготовки специалистов среднего звена, в крае 54 051 человек. Или 188 на 10000.

ИСТОЧНИК KP.RU