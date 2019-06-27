2019-06-27T09:07:25+03:00
Общество

В Красноярском крае юношей на 7 тысяч больше, чем девушек

Сообщаем подробности
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярском крае юношей на 7 тысяч больше, чем девушек.В Красноярском крае юношей на 7 тысяч больше, чем девушек.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае юношей почти на 7 тысяч больше, чем девушек. Любопытной статистикой поделились специалисты Красноярскстата в день молодежи, 27 июня.

А вот и подробности. Как выяснилось, на начало 2019 года в регионе проживали 253 515 парней и 246 564 девушки. Речь идет о молодых людях от 15 до 29 лет. Так что недостатка в женихах не наблюдается.

Всего же у нас 500 079 человек это возраста. То есть молодежи в крае - 17,4% от общей численности населения (это 2 874 026 человек). Интересно, что большая часть живет в городе. Это 405 068 человек против 95 011 тех, что в сельской местности.

Среди людей от 15 до 29 лет работают 278,6 тысяч человек, это 20,1%. А безработных 24,5 тысяч, или 36,1%.

Численность студентов (обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) составила 73 811 человек. Это 257 на 10 000 человек населения. Учащихся, получающих образование по программам подготовки специалистов среднего звена, в крае 54 051 человек. Или 188 на 10000.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Холодную воду отключат на сутки в двух районах Красноярска
Травмпункт в центре Красноярска закрывают на ремонт
Ночью в Красноярске загорелся проблемный недострой
Ню и зажгли! Полуголые девушки с шампанским прокатились по Красноярску
Хотела напоить молоком. Ребенок, выпивший уксус из незакрытого бабушкой холодильника, попал в реанимацию
Красноярские горняки ввели в эксплуатацию новый экскаватор
«Особая примета - присвистывает»: соцсети объявили охоту на маньяка, с топором нападающего на женщин в Красноярске
Впервые в Красноярском крае выпускник набрал 300 баллов за ЕГЭ
В Красноярске на Театральной площади отключили фонтаны
Инспектор ДПС из Лесосибирска в свободное от работы время шьет куклы
В Красноярском крае у матери забрали двух детей
Весной на Красноярском море в машине утонула женщина: обвинили мужа
В Красноярске прошел рейд по незаконно сдаваемым в аренду квартирам