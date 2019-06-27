СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-27T08:34:26+03:00

Холодную воду отключат на сутки в двух районах Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, когда и где

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В двух районах Красноярска (Свердловском и части Кировского) сутки не будет холодной воды. Отметим, в нынешнем году сроки отключения сократили ровно в два раза, говорят в компании «КрасКом».

- Снабжение холодной водой приостановят 28 июня с 23 часов, - пояснил главный инженер компании Геннадий Кадушкин. – По графику подачу планировалось возобновить 30 июня. Однако большой подготовительной работе срок удалось сократить в два раза. Насосное оборудование водозабора острова Отдыха запустим через одни сутки 29 июня в 23 часа.

Жителям каких районов нужно запастись питьевой водой? Схема: "КрасКом".

Будет одно исключение – «Бобровый лог». Там ремонт проведут после закрытия летнего сезона. Также информируем: из-за ремонта в технологических камерах на проезжей части возможно ограничение движения по четырем адресам: Красраб, 179А и 187; Щорса, 27 и 78.

Телефон центральной диспетчерской службы «КрасКом»: 211-39-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU