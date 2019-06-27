Травмпункт в центре Красноярска закрывают на ремонт

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-27T08:06:51+03:00

Куда в случае чего можно будет обратиться?

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Травмпункт на улице Ленина,150 в Красноярске с 1 июля закрывают на ремонт. Об этом предупредили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Итак, в здании запланирован капитальный ремонт. Входные группы (холл, регистратуру, гардероб) благоустроят, заменят дверные блоки в помещениях. Так, чтобы ими легко могли воспользоваться маломобильные пациенты.

- В обновленном травмпункте будет установлен новый рентгенодиагностической цифровой аппарат. Это увеличит пропускную способность кабинета и повысит качество снимков, что положительно скажется на работе отделения, - отметил заместитель главного врача Красноярской межрайонной клинической больницы №7 Михаил Калиновский.

Сколько продлится ремонт, пока не сообщается. Медицинская травматологическая и ортопедическая помощь жителям Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов будет оказываться в отделении №1 на улице Баумана, 20Б. На время его «усилили» дополнительными специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU