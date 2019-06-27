Ночью в Красноярске загорелся проблемный недострой

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-27T07:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в Красноярске полыхнул недострой обманутых дольщиков. Как сообщили в группе «ЧП – Красноярск», пожар произошел в многоэтажном здании на улице Прибойной.

- Сообщение о загорании в Свердловском районе поступило в 00.49, - пояснили в пресс-службе МЧС. – На место выдвинулись 11 человек и 4 спецмашины. В 4:16 пожар был ликвидирован.

Пожар на Прибойной.

По предварительным данным, здание загорелось из-за короткого замыкания проводки.

В соцсетях местные жители делятся: дата сдачи этой высотки переносилась уже три раза. Никаких комментариев застройщик не дает, что будет дальше, когда люди получат свои квартиры, пока непонятно. И теперь вот – пожар. Значит, возведение здания может затянуться на годы, заключают пользователи. Так что дольщикам остается только ждать.

«Комсомольская правда» - Красноярск будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU