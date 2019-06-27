Хотела напоить молоком. Ребенок, выпивший уксус из незакрытого бабушкой холодильника, попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 06:12 2019-06-27T06:12:55+03:00

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В Хакасии двухлетний ребенок выпил уксус из незакрытого бабушкой холодильника и попал в реанимацию. Сейчас проверкой ЧП занялись следователи, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Предварительно: мальчик был в гостях у бабушки в селе Усть-Есь Аскизского района. После прогулки женщина решила дать внуку молока. Достала бутылочку из холодильника, начала разогревать в микроволновке. Но не заметила, что дверцу холодильника оставила приоткрытой. А там стояла бутылка с уксусной кислотой. Ребенок протянул руку и сделал несколько глотков…

Поняв, что произошло, бабушка тут же позвонила в «скорую». Малыша увезли в больницу, а оттуда вертолетом доставили в республиканскую клинику. Сейчас мальчик в реанимации, состояние стабильное, говорят врачи.

- Следователи обращаются к родителям: не оставляйте малышей без присмотра, не храните медицинские препараты и жидкости, непригодные для употребления в пищу, в доступных для детей местах! – напоминают в пресс-службе СУ СК России по РХ.

ИСТОЧНИК KP.RU