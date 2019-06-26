2019-06-26T14:38:14+03:00
Общество

В Красноярске на Театральной площади отключили фонтаны

Горожане переживают, что они сломались [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Театральной площади отключили фонтаныВ Красноярске на Театральной площади отключили фонтаныФото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярске на Театральной площади отключили фонтаны. Горожане любят заглянуть на площадь, например, после работы, поседеть в тени лавочек, которые стоят под деревьями, встретиться с друзьями. Ребятня с удовольствием тянется через борта фонтанов, чтобы поймать струйки воды. А гостей города легко вычислить по тому, как они делают селфи на фоне Театра оперы и балета.

А сегодня красноярцы заметили, что фонтаны молчат, потому, наверное, и гуляющих сегодня меньше обычного. Заметив, как в одной из чаш из трубы выбивается струя воды, предположили, что произошла поломка. Что можно сказать по этому поводу: наверняка фонтаны отключили для профилактики. Специалисты периодически устраивают городским достопримечательностям «день отдыха». В это время проводят проверку, ремонтируют оборудование.

Так что не стоит переживать, наверняка завтра все фонтаны на Театральной площади вновь заработают в своем привычном летнем режиме. Тем более, что синоптики пообещали: на город надвигается 35-градусная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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