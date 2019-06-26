Инспектор ДПС из Лесосибирска в свободное от работы время шьет куклы

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-26T12:29:27+03:00

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Татьяна Буторова из Лесосибирска с детства мечтала о работе в полиции. Устроилась в правоохранительные органы в 2017 году. И сейчас эта миниатюрная блондинка с очаровательной улыбкой - лейтенант полиции в должности инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД.

- Еще ребенком представляла, как буду следить за порядком на дорогах, бороться с правонарушителями и сделать так, чтобы все водители соблюдали правила дорожного движения, - рассказала Татьяна «Комсомольской правде» - Красноярск.

Вне работы - активный образ жизни. Каждое утро – пробежка. По вечерам – занятия стэп-аэробикой. Еще одно увлечение – это рукоделие. Татьяна делает куклы. А еще она участвует в фотоконкурсе «Красавица в погонах», который проводится на сайте kp.ru в преддверии Дня ГИБДД (отмечается 3 июля).

Голосование продлится по 30 июня включительно. Имена трех финалисток, набравших наибольшее количество кликов от читателей «Комсомолки», станут известны 1 июля.

2 июля состоится торжественное награждение! Победительницам вручат подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и наших партнеров. Обладательницу 1 места ожидает дополнительный подарок – фотосессия и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU