Весной на Красноярском море в машине утонула женщина: обвинили мужа

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-26T10:44:49+03:00

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Весной на Красноярском море в машине утонула женщина. Напомним, что трагедия случилась 17 марта в заливе Шумиха. Расследование уголовного дела уже завершено и с обвинительным заключением направлено в городской суд Дивногорска.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, погибшая вместе с мужем и знакомым приехали утром рокового дня в залив, чтобы порыбачить. И это несмотря на запреты выезжать на автомобиле на хрупкий весенний лед.

- При движении передняя левая часть автомобиля резко, за считанные секунды, провалилась под лед, лишив женщину возможности спастись. При этом водителю автомобиля и его пассажиру удалось выбраться из автомобиля до полного погружения его в воду, - рассказали в прокуратуре.

В начале июня спасатели подняли затонувший в акватории водохранилища автомобиль, тело погибшей женщины находилось в нем. В ходе расследования уголовного дела (по ч.1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности) удалось доказать, что водитель автомобиля – муж погибшей – грубо пренебрег правилами безопасности при выезде на тонкий лед.

ИСТОЧНИК KP.RU