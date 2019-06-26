В Красноярске прошел рейд по незаконно сдаваемым в аренду квартирам

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-26T09:37:53+03:00

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В Ленинском районе Красноярска прошел рейд по незаконно сдаваемым в арену квартирам. В комиссию вошли представители администрации района, сотрудники налоговой. Посетили 20 квартир на улицах 26 Бакинских комиссаров и Краснофлотской. А причиной послужили жалобы соседей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Ленинского района, по четырем квартирам информация подтвердилась, материалы направлены в фискальные органы. Владельцем вручили напоминание о том, что они должны уплатить налог на доходы физических лиц и приобрести патент, разрешающий сдавать квартиру в аренду.

- Рейдовые мероприятия проходят регулярно. Только с начала 2019 года было проведено 18 рейдов. Проверены 93 квартиры, из них информация по 36-ти незаконно сдаваемым подтвердилась. Сумма налога на доходы физических лиц за аренду в бюджет города составила более 700 000 рублей. Активность неравнодушных жителей помогает выявлять нарушителей законодательства, выстраивать грамотное взаимодействие с арендаторами, а также пополнять бюджет, - рассказал руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Ленинский район, к слову, популярен на рынке аренды жилья. Куда обратиться, если арендаторы мешают спокойно жить соседям, нарушают общественный порядок? Можно позвонить по телефону: 264-66-16.

ИСТОЧНИК KP.RU