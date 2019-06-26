2019-06-26T08:58:46+03:00
Происшествия

В Красноярске подросток сбежал от опекуна на железнодорожном вокзале

К поискам подключились волонтеры
Дарья КАНАКИНА
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В Красноярске подросток сбежал от опекуна на железнодорожном вокзале. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярске подросток сбежал от опекуна на железнодорожном вокзале. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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В Красноярске подросток сбежал от опекуна на железнодорожном вокзале. Произошло две недели назад, еще 14 июня. К поискам подключились волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск». Развешивают ориентировки, размещают информацию в социальных сетях.

Подростка зовут Давид Мизиров. Его приметы: на вид ему от 16 до 18 лет, ростом примерно 165-170 сантиметров, худощавого телосложения. У него смуглый цвет кожи, тёмно-карие глаза, чёрные волосы и по национальности он цыган.

В момент пропажи подросток был одет в тёмно-синюю кофту с надписью белого цвета на рукавах, а также в светло-синие джинсы и чёрные кроссовки.

Всем, кому известно местонахождение Давида или обстоятельства его исчезновения, большая просьба сообщить по телефонам:

- 8 (391) 221-44-55 – дежурная часть отдела полиции № 7;

- 8-950-99-66-066 – волонтёры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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