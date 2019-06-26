«Плакал не переставая»: в Красноярском крае ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца
Жуткая история случилась в городе Назарово Красноярского края. Там ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца, сообщили наши коллеги из ИА «Запад24». Пока не спохватились соседи. Из одной из квартир в многоэтажке услышали детский плач. Час, два, день, другой, он почти не прекращался. В конце концов, жильцы вызвали полицию. Почему не сделали это раньше, выясняется.
По словам соседей, думали: ребенка оставили дома одного. Но оказалось, все куда более страшно. Когда открыли дверь, обомлели, двухлетний мальчик находился с умершим отцом.
Предварительно: криминала тут нет. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Говорят, мужчине было 43 года, увлекался спиртным. Вот здоровье и не выдержало.
Сейчас идет поиск временных опекунов. Ведь мать малыша лежит в больнице Красноярска, приглядеть за ним некому.
ИСТОЧНИК KP.RU