2019-06-26T08:07:20+03:00
Происшествия

«Плакал не переставая»: в Красноярском крае ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца

Пока соседи не вызвали полицию
Ася ЖУКОВА
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«Плакал не переставая»: в Красноярском крае ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца.«Плакал не переставая»: в Красноярском крае ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жуткая история случилась в городе Назарово Красноярского края. Там ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца, сообщили наши коллеги из ИА «Запад24». Пока не спохватились соседи. Из одной из квартир в многоэтажке услышали детский плач. Час, два, день, другой, он почти не прекращался. В конце концов, жильцы вызвали полицию. Почему не сделали это раньше, выясняется.

По словам соседей, думали: ребенка оставили дома одного. Но оказалось, все куда более страшно. Когда открыли дверь, обомлели, двухлетний мальчик находился с умершим отцом.

Предварительно: криминала тут нет. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Говорят, мужчине было 43 года, увлекался спиртным. Вот здоровье и не выдержало.

Сейчас идет поиск временных опекунов. Ведь мать малыша лежит в больнице Красноярска, приглядеть за ним некому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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