2019-06-26T06:39:40+03:00
Общество

В Туве открыли Музей русского быта

5% необходимой суммы собрали сами жители села Черби
Татьяна АРОНОВА
Поделиться:
В Туве открыли Музей русского быта. Фото: пресс-служба правительства ТувыВ Туве открыли Музей русского быта. Фото: пресс-служба правительства Тувы
Изменить размер текста:

Автором этого проекта стала заведующая местной библиотекой Александра Берёзкина, предложившая построить музей в виде настоящей русской усадьбы, какие возводили переселенцы из России, основавшие село Черби. В перспективе его предполагается превратить в туристический комплекс с гостевыми домиками.

Музей строился на условиях долевого участия - 5% необходимой суммы собрали сами жители села, остальную часть в порядке софинансирования обеспечили власти республики через проект возрождения малых сел.

На открытие Музея русского быта приехал Глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он высказал надежду, что в качестве туристического объекта музей начнет приносить реальные доходы в казну села, вокруг него завяжутся другие инициативы, в том числе коммерческие, с новыми рабочими местами и возможностями заработков.

Личные вложения, убежден Шолбан Кара-оол, являются лучшей гарантией серьезности намерений. Причем, не обязательно это должны быть деньги. Так, от жителей Черби в администрацию Главы республики поступило ходатайство о строительстве дополнительной линии электропередачи. Таких обращений десятки со всей республики, но выигрывают конкурсный отбор те, где люди предлагают свой вклад – например, в виде заготовки столбов для опор ЛЭП или иных работ.

Кстати, благодаря мосту через Большой Енисей, построенному военными, Черби перестало быть труднодоступной территорией. Село находится всего в 22 км от столицы республики, но когда не было моста, большую часть года до него невозможно было добраться.

Напомним, еще в советские годы село славилось своим облепиховым садом, овощеводческим хозяйством. Близость к столице Тувы с её 120-тысячным населением позволяет активно развивать инфраструктуру туризма выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Весной на Красноярском море в машине утонула женщина: обвинили мужа
В Красноярске прошел рейд по незаконно сдаваемым в аренду квартирам
В Красноярске подросток сбежал от опекуна на железнодорожном вокзале
«Идите с миром»: красноярским ученикам подарили торт... с надгробиями
«Плакал не переставая»: в Красноярском крае ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца
В Хакасии росгвардейцы проверили на бдительность частных охранников
Жители Красноярска массово жалуются на жуткую сыпь после купания в озере Песчанка
В Красноярске дожди затопили подземный переход на железнодорожном вокзале
СК завел уголовное дело из-за смерти пациентки в БСМП
Синоптики: дожди и грозы в Красноярске продержатся еще сутки
В Красноярске для СФУ построят новый кампус
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Стараюсь, в первую очередь, быть хорошим человеком!»
Задолжали полмиллиарда: приставы арестовали имущество крупной строительной компании в Красноярске
Вызывают у человека менингит и энцефалит: в Красноярске изъяли из оборота 1,8 тонны опасной свинины
В Красноярске беспрерывный дождь затопил несколько улиц
«Я хочу, чтобы их видели»: красноярский художник слепил из песка 50 лиц наркозависимых людей
В Совфеде в Москве проходят Дни Красноярского края
Красноярцы через суд отстояли право выйти на митинг «За чистое небо»
«Так работать нельзя»: губернатор проверил лесоперерабатывающие предприятия Канска
Красноярцев возмутила реклама кофейни на Мира, изуродовавшая новую брусчатку
«Мальчик родился! Все молодцы!»: 36-летняя красноярка родила ребенка прямо в автобусе, не доехав до роддома