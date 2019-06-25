Жители Красноярска массово жалуются на жуткую сыпь после купания в озере Песчанка

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-25T17:42:03+03:00

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В соцсетях жители Красноярска массово жалуются на сыпь после купания в озере Песчанка. Снимки детей и взрослых появились в Интернете вместе с началом купального сезона, однако в последние дни их все больше. И горожание появление волдырей на коже, на вид больше похожих на высыпания от ветрянки, связывают именно с купанием в этом озере. Дескать, съездили, отдохнули, теперь лечимся.

Официальной информации по поводу того, сколько человек обратилось за помощью к медикам, пока нет. Но есть вердикт регионального Роспотребнадзора, которы пока что купание ни на одном из пляжей Красноярска не разрешал. Тем не менее жара гонит людей на пляжи. Отдыхающие активно купаются и в Абаканской протоке, и в водоемах острова Татышев. Спасатели, со своей стороны, также неоднократно предупреждали красноярцев: купаться в водоемах в близи города запрещено. Не рискуйте здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU