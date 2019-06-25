2019-06-25T14:43:33+03:00
Происшествия

В Красноярске дожди затопили подземный переход на железнодорожном вокзале

В КрасЖД пояснили, что накануне дождей ремонтники сняли слой покрытия в районе, где теперь течь
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Сергей СуртаевФото: Сергей Суртаев
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Дожди в Красноярске причинили горожанам массу неприятностей. Подтопления зафиксировали на 33 улицах города. А сегодня экс-депутат горсовета Сергей Суртаев опубликовал фото, на котором видны лужи и мокрая штукатурка в здании недавно отремонтированного железнодорожного вокзала.

- Новый красивый железнодорожный вокзал не выдержал стресс-теста осадками, - написал Суртаев. - Лужи на входе на перрон создают неудобство и травмоопасную ситуацию для гостей и жителей Красноярска.

В КрасЖД пояснили, что на перроне идут ремонтные работы. И как раз накануне дождей ремонтники сняли слой покрытия. Пассажиры пока могут попасть к поездам в обход. Дежурный всегда готов помочь им в этом и направить. Добавим, что ремонтные работы в здании железнодорожного вокзала Красноярска продлятся до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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