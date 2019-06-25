Синоптики: дожди и грозы в Красноярске продержатся еще сутки
Дожди в Красноярске продолжатся еще сутки, сообщают в Среднесибирском УГМС России. Синоптики прогнозируют среду, на 26 июля, сильные и очень сильные дожди, которые будут идти в центральных и южных районах Красноярского края. Скорость ветра при этом будет достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, в южных районах края возможен град, так что дачникам стоит заранее побеспокоиться о своем урожае.
Днем в среду, 26 июня, метеорологи прогнозируют потепление. В центральных районах региона, к которым относится и Красноярск, столбики термометров поднимутся до 32 градусов. Придет настоящая летняя жара. Согласно данным сервиса «Yandex.Погода», дожди продержатся до обеда. А ближе к выходным в краевом центре погода установится окончательно - жара.
ИСТОЧНИК KP.RU