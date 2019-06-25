В Красноярске для СФУ построят новый кампус

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-25T12:43:02+03:00

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Для студентов СФУ построят новый кампус. Об этом стало известно во вторник, 25 июня. Постановление «О предоставлении субсидии на строительство новой очереди «Кампуса СФУ» подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Финансироваться стройка будет из средств федерального бюджета в рамках проекта «Экспорт образования».

Новый кампус будет состоять из трех 17-этажных зданий, они рассчитаны на 1 328 студентов. На первых этажах, согласно проекту, будут расположены кафе, фитнес-центры, магазины, помещения, где можно позаниматься в тишине, не отвлекаясь на общение. Здания будут состоять из 664 жилых комнат. Добавим, что общая площадь комплекса составит 38 800,32 квадратных метров.

- Приоритетным направлением у нас является создание современного «умного», комфортного кампуса, - рассказал и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков. - Для выполнения этой задачи нам не хватало еще одного комплекса общежитий.

Добавим, что сейчас в СФУ учится 1 тысяча студентов студентов из-за рубежа. В основном из стран СНГ, Ирана, Китая, Ирака, Ямайки и даже Гвинеи.

ИСТОЧНИК KP.RU