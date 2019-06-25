Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Стараюсь, в первую очередь, быть хорошим человеком!»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-25T12:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте kp.ru продолжается голосование в фотоконкурсе «Красавица в погонах», который проводится в преддверии Дня ГИБДД (отмечается 3 июля). Участниц двадцать. И каждая состоит в штате УГИБДД Красноярского края. Работа у всех разная, но цель одна – закон и порядок на дорогах края. Каждый день мы знакомим наших читателей подробнее с каждой конкурсанткой.

Сегодня это Надежда Бауэр, 29 лет, живет в поселке Березовка. Сложно поверить, что эта милая, хрупкая девушка офицер полиции. Тем не менее, старший лейтенант полиции Надежда Бауэр несет службу в органах внутренних дел с ноября 2009 года. В профессию пришла по «стопам отца», который 25 лет прослужил в милиции. И решение дочери стать полицейским он воспринял как должное. С августа 2011 года Надежда работала в должности инспектора по ИАЗ (исполнение административного законодательства) ОВ ДПС. С апреля 2019 года - инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ОГИБДД МО МВД России «Березовский».

- Я не считаю, что в ГИБДД должны работать только мужчины, - говорит Надежда. - Здесь всегда найдутся служебные обязанности, связанные с кропотливым трудом. Женщины наравне с мужчинами участвуют в различных профилактических мероприятиях. Знаете, раньше, когда я только пришла на работу в ГИБДД, мне хотелось быть хорошим инспектором, который профессионально делает свою работу. Теперь же я стараюсь быть, в первую очередь, хорошим человеком, который профессионально выполняет свои обязанности. Как показала жизнь и многолетний опыт работы - это куда важнее.

В должностные обязанности Надежды входит: оформление ДТП с материальным ущербом, взаимодействие со службой судебных приставов, передача административных материалов в суд, подготовка материалов к рассмотрению на комиссии, прием по вопросам по возврату водительских удостоверений, выдача документов по ДТП, информирование водителей, нарушившим ПДД, о наличии задолженности по штрафам. И это лишь малая часть работы, которую необходимо ежедневно выполнять.

Надежда пока не замужем, детей нет. До службы в полиции активно занималась волейболом, но сейчас спорт только в рамках служебно-боевой подготовке. Ее самое большое увлечение сейчас - дрессировка своей собаки - таксы по кличке «Мила».

Напоминаем, что голосование продлится по 30 июня включительно. Итоги озвучим 1 июля. А 2 июля ждем трех победительниц на торжественное награждение! О времени и месте сообщим дополнительно.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU