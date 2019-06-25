СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-25T11:30:18+03:00

Вызывают у человека менингит и энцефалит: в Красноярске изъяли из оборота 1,8 тонны опасной свинины Фото: Мария ЛЕНЦ

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Инспекторы Россельхознадзора в Красноярске изъяли из оборота партию смертельно опасного мяса весом в 1,8 тонны. В свинине, которую доставили в регион из республики Алтай, обнаружили бактерии Listeria monocytogenes. Они вызывают у человека менингит и энцефалит, а при определенной форме заболевания - летальный исход.

Как рассказали в ведомстве, бактерии при попадании в организм инфицируют центральную нервную систему. Лечение заболевания возможно лишь на начальной стадии. Почти в 100 процентах случаев при запущенной форме болезни прогноз для больного плачевный. Мясо, пораженное бактериями Listeria monocytogenes, произвело ООО «Сибирская Продовольственная Компания» (филиал «Соузгинский», республика Алтай). По словам специалистов Россельхознадзора, на предприятии будут проводить проверку – здесь вводится режим усиленного лабораторного контроля качества продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU