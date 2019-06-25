В Красноярске беспрерывный дождь затопил несколько улиц

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-25T09:20:19+03:00

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Вторые сутки в Красноярске беспрерывно идет дождь. И, по прогнозам синоптиков, продлится он до утра 26 июня. Последствия особенно остро ощутили на себе жители сразу нескольких улиц: 78-й Добровольческой бригады, Цементников, Грунтовой, Семафорной – они основательно подтоплены. Как, впрочем, и район КрасТЭЦ. Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Красноярска, техника уже отправлена на наиболее подтопляемые участки.

В мэрии говорят, что на линию вышли 19 спецмашин МП САТП. Речь о мотопомпах, водо- и илососах, а также дорожной технике. Жители Марковского, Сурикова, Партизана Железняка, Лесопильщиков, Кутузова, Вавилова, Павлова уже также неоднократно обращались на телефон службы «005». В администрации говорят, что коммунальные службы откачали порядка 660 кубометров воды. Изначально выявлено было 33 точки подтопления, 11 уже ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU