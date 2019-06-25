2019-06-25T08:57:39+03:00
Общество

«Я хочу, чтобы их видели»: красноярский художник слепил из песка 50 лиц наркозависимых людей

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Инсталляция «Под поверхностью» Фото: Владислав ГультяевИнсталляция «Под поверхностью» Фото: Владислав Гультяев
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Красноярский художник Владислав Гультяев сделал на острове Татышев необычную инсталляцию – 50 лиц наркозависимых людей, сообщает Ньюслаб. Правда, скоро они исчезнут, потому что построены… из песка. Таким образом художник хочет привлечь внимание общества к проблемам наркомании – для этого и создал свой проект «Под поверхностью».

- Я хочу сделать видимыми лица тех людей, в которые общество не хочет смотреть, - пишет Гультяев соцсетях. - Наркопотребление в современной России — это острейшая проблема, миллионы человек используют различные вещества, чтобы бежать от реальности. Многие из них становятся зависимыми, и единственное лечение, которое общество готово им предоставить, - тюрьма.

По словам художника, инсталляция - и безмолвный крик о помощи, и обращение к законодателям, в силах которых изменить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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