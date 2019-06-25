2019-06-25T07:04:04+03:00
Политика

В Совфеде в Москве проходят Дни Красноярского края

… в честь 85-летия со дня образования региона
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Делегация Красноярского края (министры, депутаты Заксобрания и представители крупного бизнеса) сейчас в Москве. В Совете Федерации проходят Дни Красноярского края, посвященные 85-летию с момента образования региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. Регион представлен масштабно.

- В Совете Федерации проходит выставка, посвященная инвестиционному потенциалу территории и межрегиональному экономическому проекту «Енисейская Сибирь», проектам модернизации городской среды столицы края, наследию Универсиады-2019, территории инициативной молодежи «Бирюса» и другим проектам, ставшим визитной карточкой региона, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Губернатор запланировал в рамках визита в Москву несколько важных встреч, на которых будут решаться вопросы развития края. В том числе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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