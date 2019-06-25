2019-06-25T05:39:51+03:00
Общество

«Так работать нельзя»: губернатор проверил лесоперерабатывающие предприятия Канска

Предприятия объединятся в ассоциации
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Так работать нельзя»: губернатор проверил лесоперерабатывающие предприятия Канска«Так работать нельзя»: губернатор проверил лесоперерабатывающие предприятия КанскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс накануне побывал на лесоперерабатывающих предприятиях Канска с целью на месте оценить обстановку: проверить безопасность производств и условия труда. По итогам проверки, губернатор остался недоволен ни тем, ни другим. Нормы пожарной безопасности нарушены: отходы лесопиления складируют абы как, не убирают, переработка не организована. противопожарных разрывов между штабелями леса нет.

По словам Александра Усса, в тени сегодня находится порядка 10 процентов отрасли в регионе. Но радикальные меры – не решение, считает Усс.

- Так работать сегодня нельзя. Остановить формально предприятия - достаточно легко, но это экономика, это рабочие места. Им нужно помочь найти выход. Мы, в свою очередь, будем стремиться к переоборудованию части наших котельных, дать налоговые льготы, - говорит губернатор.

Решение власти видят в создании ассоциаций лесоперерабатывающих предприятий в четырех зонах региона - Лесосибирск, Богучаны, Канск и юг края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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