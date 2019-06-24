В Хакасии конфликт из-за собаки закончился смертью и уголовным делом

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-24T19:08:39+03:00

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Днем 21 марта 2019 года 33-летний житель города Абакана гулял с ребенком в парке около жилых домов по улице Дружбы Народов. Здесь же гулял 56-летний мужчина с собакой. Один сделал другому замечание, мол, нельзя выгуливать собаку в сквере и около детского сада. С этого начался конфликт. Словесная перепалка закончилась ударом по голове. Молодой мужчина ударил пожилого рукой и только один раз, но тот, будучи нетрезвым, потерял равновесие и упал, ударившись головой о камни. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и хотя сразу же вызвали скорую и оказали всю необходимую помощь, он умер в больнице.

Второго участника конфликта обвинили в причинении смерти по неосторожности, он признал вину и раскаялся. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU