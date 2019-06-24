2019-06-24T19:08:39+03:00
Происшествия

В Хакасии конфликт из-за собаки закончился смертью и уголовным делом

Один участник ссоры мертв, другого будут судить
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Каким будет приговор за убийство по неосторожности?Каким будет приговор за убийство по неосторожности?Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Днем 21 марта 2019 года 33-летний житель города Абакана гулял с ребенком в парке около жилых домов по улице Дружбы Народов. Здесь же гулял 56-летний мужчина с собакой. Один сделал другому замечание, мол, нельзя выгуливать собаку в сквере и около детского сада. С этого начался конфликт. Словесная перепалка закончилась ударом по голове. Молодой мужчина ударил пожилого рукой и только один раз, но тот, будучи нетрезвым, потерял равновесие и упал, ударившись головой о камни. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и хотя сразу же вызвали скорую и оказали всю необходимую помощь, он умер в больнице.

Второго участника конфликта обвинили в причинении смерти по неосторожности, он признал вину и раскаялся. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ничего святого: врач красноярского онкодиспансера навязывала пациентам дорогие и ненужные лекарства
Что-то с памятью: 300 красноярцев забыли вещи в поезде
В Красноярске сотрудники полиции пересели на велосипеды
Фестиваль «МИР Сибири» может стать в 2019 году самым детским!
Житель Красноярского края наловил рыбы на 272 тысячи и «поймал» уголовное дело
Красноярцам бесплатно раздадут 14 автомобилей
В Красноярске стартует сезон дорожных работ и перекрытий
В Красноярске знаменитую белую медведицу начали кормить ягодами и яблоками
Не бросать деньги на ветер: в Красноярске призвали отпраздновать выпускные без воздушных шаров
Опубликован доклад Счетной палаты Красноярского края о положении дел в лесной отрасли
В Красноярском крае утонул 10-летий мальчик
Еще больше! Еще одна взятка экс-главы красноярского Росприроднадзора
Красноярцы будут ходить в кино и библиотеки по паспорту?
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» мечтала о работе в ГИБДД с тех пор, как научилась водить машину
Красноярские абоненты Tele2 получили безлимитный интернет за границей
В Красноярске дождь затопил 33 улицы
Хакасию завалило градом
«Она гадила». Хозяин выбросил свою собаку с четвертого этажа
Погода последней недели июня в Красноярске: от дождей к жаре