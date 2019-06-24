Что-то с памятью: 300 красноярцев забыли вещи в поезде

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-24T17:25:30+03:00

Выходя из поезда, не забывайте вещи! Несмотря на постоянные напоминания, пассажиры все же их забывают... Фото: Мария ЛЕНЦ

Что нужно сделать для их возвращения?

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С начала этого года более 300 пассажиров, которые отправились в путь со станций Абакан и Красноярск, получили назад свои вернули вещи, забытые в поездах дальнего следования.

Летом пассажиры чаще всего забывают очки, бейсболки, зонты, косметички. Зимой, как ни странно, тёплые вещи.

Чтобы вернуть утерянное, пассажиры могут воспользоваться сервисом по поиску забытых вещей, который функционирует на официальном сайте ОАО «РЖД» с марта.

Для этого достаточно заполнить электронную заявку, в разделе «Поиск забытых вещей», указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последних цифры номера документа, по которому был оформлен билет.

Также пассажир, забывший вещи, может обратиться к дежурному помощнику вокзала станции отправления с заявлением, в котором необходимо будет подробно описать, что и когда было потеряно.

Поиск осуществляется в течение 30 дней с начала поездки.

Если вещи были найдены и переданы проводникам, то их фотографируют и отправляют на электронную почту пассажира для идентификации.

Если вещи забыты на территории вокзалов, либо в электропоезде, можно обратиться по телефону единого информационно-справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, либо написать письмо на электронный адрес Info@rzd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU