2019-06-24T17:25:30+03:00
Общество

Что-то с памятью: 300 красноярцев забыли вещи в поезде

Что нужно сделать для их возвращения?
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Выходя из поезда, не забывайте вещи! Несмотря на постоянные напоминания, пассажиры все же их забывают...Выходя из поезда, не забывайте вещи! Несмотря на постоянные напоминания, пассажиры все же их забывают...Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С начала этого года более 300 пассажиров, которые отправились в путь со станций Абакан и Красноярск, получили назад свои вернули вещи, забытые в поездах дальнего следования.

Летом пассажиры чаще всего забывают очки, бейсболки, зонты, косметички. Зимой, как ни странно, тёплые вещи.

Чтобы вернуть утерянное, пассажиры могут воспользоваться сервисом по поиску забытых вещей, который функционирует на официальном сайте ОАО «РЖД» с марта.

Для этого достаточно заполнить электронную заявку, в разделе «Поиск забытых вещей», указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последних цифры номера документа, по которому был оформлен билет.

Также пассажир, забывший вещи, может обратиться к дежурному помощнику вокзала станции отправления с заявлением, в котором необходимо будет подробно описать, что и когда было потеряно.

Поиск осуществляется в течение 30 дней с начала поездки.

Если вещи были найдены и переданы проводникам, то их фотографируют и отправляют на электронную почту пассажира для идентификации.

Если вещи забыты на территории вокзалов, либо в электропоезде, можно обратиться по телефону единого информационно-справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, либо написать письмо на электронный адрес Info@rzd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ничего святого: врач красноярского онкодиспансера навязывала пациентам дорогие и ненужные лекарства
В Красноярске сотрудники полиции пересели на велосипеды
Фестиваль «МИР Сибири» может стать в 2019 году самым детским!
Житель Красноярского края наловил рыбы на 272 тысячи и «поймал» уголовное дело
Красноярцам бесплатно раздадут 14 автомобилей
В Красноярске стартует сезон дорожных работ и перекрытий
В Красноярске знаменитую белую медведицу начали кормить ягодами и яблоками
Не бросать деньги на ветер: в Красноярске призвали отпраздновать выпускные без воздушных шаров
Опубликован доклад Счетной палаты Красноярского края о положении дел в лесной отрасли
В Красноярском крае утонул 10-летий мальчик
Еще больше! Еще одна взятка экс-главы красноярского Росприроднадзора
Красноярцы будут ходить в кино и библиотеки по паспорту?
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» мечтала о работе в ГИБДД с тех пор, как научилась водить машину
Красноярские абоненты Tele2 получили безлимитный интернет за границей
В Красноярске дождь затопил 33 улицы
Хакасию завалило градом
«Она гадила». Хозяин выбросил свою собаку с четвертого этажа
Погода последней недели июня в Красноярске: от дождей к жаре