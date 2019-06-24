Фестиваль «МИР Сибири» может стать в 2019 году самым детским!

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-24T17:07:00+03:00

Детей на фестивале очень много, и участников, и зрителей! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Организаторы фестиваля подсчитали количество участников музыкального конкурса. В целом состязаться в музыкальной традиции будут 135 взрослых и 127 детей. Это самое большое количество маленьких участников за всю историю фестиваля. Также состав конкурсантов МИРа Сибири-2019 отличает самое большое количество ансамблей — 8 детских и 13 взрослых.

В этом году на фестиваль приедут фольклорные коллективы и солисты из 17 регионов страны. Самая восточная точка географии участников — Чита, самая западная — Санкт-Петербург.

Напомним, фестиваль «МИР Сибири» состоится в Шушенском Красноярского края с 12 по 14 июля. В 2019-м году он пройдёт под эгидой ЮНЕСКО. Новый статус придаст фестивалю известность в мировом медийном пространстве и подчеркнёт его культурную и социальную значимость в мире. В прошлом году «МИР Сибири» получил поддержку Комиссии по делам ЮНЕСКО в Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU