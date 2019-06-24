2019-06-24T17:02:00+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края наловил рыбы на 272 тысячи и «поймал» уголовное дело

Оно уже передано в суд
Татьяна РЯБИНИНА
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У рыбалки есть правила, которые надо соблюдать.У рыбалки есть правила, которые надо соблюдать.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В апреле этого года житель Железногорска на моторной лодке «Казанка» отправился вниз по течению Енисея в район п. Тартат, где незаконно, с использованием запрещенного орудия лова - двух ставных сетей устроил рыбалку.

Всего он поймал около 500 рыбин, это, в основном, елец, но в сети попались плотва, щука, хариус, сиг.

Материальный ущерб оценен в сумму 272 710 рублей.

Красноярской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в Железногорский городской суд. Рыбак обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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