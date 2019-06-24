2019-06-24T16:08:34+03:00
Общество

В Красноярске стартует сезон дорожных работ и перекрытий

В планах на лето 12 улиц, тротуары, замена бордюров
Татьяна РЯБИНИНА
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В этом году масштаб ремонтов значительно скромнее прошлогоднего.В этом году масштаб ремонтов значительно скромнее прошлогоднего.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сейчас в порядок приводят улицу Парашютную, это Кировский и Свердловский район. В ближайшее время начнется ремонт улицы Кутузова. В Октябрьском и Железнодорожном районах ремонтируют улицы Новосибирская, Курчатова, Карбышева и Чкалова. Следующая на очереди - ул. Революции, ориентировочно дорожник зайдут туда с 5 июля.

В Советском районе приступили к укладке асфальта по ул. Спандаряна, а также меняют бордюры на ул. Краснодарская. В июле планируется начать ремонт по улицам Урванцева и 3 Августа.

На правом берегу меняют бортовой камень и обустраивают тротуары на улицах Глинки и Мичурина.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярске отремонтируют 30 улиц.

Конечно же, ремонты дорог и коммунальных сетей подразумевают и перекрытие улиц. С 27 июня до 10 августа планируется закрыть для движения проезд от проспекта «Красноярский рабочий» до Вавилова в районе остановки «Цирк». Здесь будут менять тепловые сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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