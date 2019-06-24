2019-06-24T14:29:42+03:00
Дом. Семья

В Красноярске знаменитую белую медведицу начали кормить ягодами и яблоками

Истощенное животное постепенно откармливают
Татьяна РЯБИНИНА
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Для медведицы готовят специальное фруктовое мороженое!Для медведицы готовят специальное фруктовое мороженое!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Эта белая медведица стала звездой на прошлой неделе, когда вышла на улицы Норильска. Соцсети наполнились видео, ее снимали все, кому не лень, при этом очень близко подходили к огромному зверю. Но опасная хищница была истощена, питалась отбросами и на людей не реагировала.

Оставлять животное на улицах было нельзя, уничтожать – тоже, ведь белых медведей осталось не так много. В итоге ее привезли в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Сначала кормили осторожно и понемногу.

"Сейчас количество корма постепенно увеличивают и вводят новые, интересные для медведицы вещи - это яблоки, ягоды. В жару их подмораживаем в лёд. Вес гостьи отслеживается при помощи специальных весов, уложенных под соломенную подстилку. Когда животное наступает на них, вес выводится на экран, расположенный вне вольера", - рассказывает главный ветеринарный врач Парка "Роев ручей" Ирина Коленченко.

И еще один хороший признак – красотка начала рычать на людей, значит, поправляется, стресс уходит и возвращается привычное для хищника поведение.

Новая обитательница парка пока на карантине, посетителям ее покажут, когда немного откормят и подлечат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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