Не бросать деньги на ветер: в Красноярске призвали отпраздновать выпускные без воздушных шаров
В некоторых российских городах уже принят запрет на запуск воздушных шаров на городских мероприятиях и детских праздниках.
В Красноярске это пока предложении, и оно прозвучало сегодня на аппаратном совещании главы города.
В начале июня на праздновании Дня города отменили запуск сотен воздушных шаров на церемонии поднятия флага на Караульной горе.
«…мы предложили руководителям образовательных учреждений отказаться от неэкологичной традиции и предложить выпускникам альтернативный вариант. Некоторые школы, например, решили высаживать деревья», - отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
Возможно, такое решение связано с пенопластовым снегом на детском карнавале, который потом находили по всему городу. Возможно, мода на экологию дошла до того, что звучат призывы отказаться от традиции.
«Будто из-за детских шаров проблемы с экологией на планете Земля, - пишут красноярцы. Что выберут красноярские выпускник, мы увидим совсем скоро.
ИСТОЧНИК KP.RU