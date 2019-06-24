Не бросать деньги на ветер: в Красноярске призвали отпраздновать выпускные без воздушных шаров

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-24T13:52:34+03:00

А букеты на 1 сентября не отменят? Фото: Мария ЛЕНЦ

И таким образом внести свой вклад в сохранение природы

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В некоторых российских городах уже принят запрет на запуск воздушных шаров на городских мероприятиях и детских праздниках.

В Красноярске это пока предложении, и оно прозвучало сегодня на аппаратном совещании главы города.

В начале июня на праздновании Дня города отменили запуск сотен воздушных шаров на церемонии поднятия флага на Караульной горе.

«…мы предложили руководителям образовательных учреждений отказаться от неэкологичной традиции и предложить выпускникам альтернативный вариант. Некоторые школы, например, решили высаживать деревья», - отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Возможно, такое решение связано с пенопластовым снегом на детском карнавале, который потом находили по всему городу. Возможно, мода на экологию дошла до того, что звучат призывы отказаться от традиции.

«Будто из-за детских шаров проблемы с экологией на планете Земля, - пишут красноярцы. Что выберут красноярские выпускник, мы увидим совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU