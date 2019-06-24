Опубликован доклад Счетной палаты Красноярского края о положении дел в лесной отрасли

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-24T13:12:14+03:00

Его можно посмотреть на официальном сайте ведомства

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Все началось с интервью главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко. Она заявила, что лес бесконтрольно вывозят в Китай, в лесничествах мизерные зарплаты, край недополучает миллиарды рублей от лесной отрасли.

Было много ответных выступлений и взаимных обвинений. Сейчас на сайте ведомства выложены две аналитические записки. В первой речь идет об эффективности деятельности лесничеств за октябрь 2018 года - май 2019 года.

Вот некоторые данные: за счет средств федерального бюджета в 2017 году финансировалась половина, а в 2018 году только 40% от общего объема расходов лесничеств.

Основной объем доходов лесничеств составляют доходы от реализации древесины. Установлены многочисленные нарушения и недостатки при осуществлении лесничествами реализации древесины.

Размер среднемесячной оплаты труда в лесничествах различается и варьируется от 16,9 тыс. рублей до 103,3 тыс. рублей.

Материально-техническая база лесничеств изношена более чем на 80%.

Вторая аналитическая записка оценивает реализацию в крае приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов за 2017 г. – 9 месяцев 2018 г.

Вот некоторые данные: с начала реализации Инвестпроектов привлечено менее половины планируемых инвестиционных ресурсов (44,7 млрд рублей при плане 102,1 млрд рублей); производство продукции в полном объеме не осуществлялось ни одним заявителем; в полном объеме не выполнено ни одно противопожарное и лесовосстановительное мероприятие; не обеспечено поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края в размере 7,0 млрд рублей и т.д.

Вывод Счетной палаты: Инвестпроекты не стали эффективным механизмом достижения стратегических целей и задач в области освоения лесов и развития лесного комплекса, поскольку экономическая, социальная и бюджетная эффективность их реализации отсутствует, или крайне незначительна.

ИСТОЧНИК KP.RU