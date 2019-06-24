В Красноярском крае утонул 10-летий мальчик

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-24T12:35:19+03:00

На водоеме нельзя оставлять ребенка без присмотра даже на минуту! Фото: Мария ЛЕНЦ

Он не умел плавать и один пошел купаться

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10-летний ребенок утонул в реке Усолка в Дзержинском районе края.

В субботу, 22 июня, день был жаркий и мама отпустила 10-летнего сына на реку. И это при том, что мальчик не умел плавать! Сначала мальчик плескался на мелководье, затем пропал из поля зрения других отдыхающих – все это установили следователи уже позже. И, понятно, что никто не забил тревогу, поскольку мальчик был один, за ним никто специально не следил.

О пропаже ребенка мать сообщила в полицию только вечером, когда сын не пришел домой.

На место происшествия выехал следователь, утром следующего дня спасатели нашли тело мальчика в реке без признаков насильственной смерти.

Назначенная судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти ребенка. Также следователи будут выяснять, насколько ответственно относились родители к своим обязанностям и почему ребенок был один на реке.

ИСТОЧНИК KP.RU