В Красноярском крае утонул 10-летий мальчик
10-летний ребенок утонул в реке Усолка в Дзержинском районе края.
В субботу, 22 июня, день был жаркий и мама отпустила 10-летнего сына на реку. И это при том, что мальчик не умел плавать! Сначала мальчик плескался на мелководье, затем пропал из поля зрения других отдыхающих – все это установили следователи уже позже. И, понятно, что никто не забил тревогу, поскольку мальчик был один, за ним никто специально не следил.
О пропаже ребенка мать сообщила в полицию только вечером, когда сын не пришел домой.
На место происшествия выехал следователь, утром следующего дня спасатели нашли тело мальчика в реке без признаков насильственной смерти.
Назначенная судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти ребенка. Также следователи будут выяснять, насколько ответственно относились родители к своим обязанностям и почему ребенок был один на реке.
ИСТОЧНИК KP.RU