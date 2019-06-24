Еще больше! Еще одна взятка экс-главы красноярского Росприроднадзора

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-24T12:27:23+03:00

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Напомним, главу Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве Андрея Калинина задержали сотрудники ФСБ во время передачи ему взятки в размере 300 тысяч рублей. Было это в декабре 2018 года. Крупную сумму Калинин получил через посредника от директора коммерческой фирмы, занимающейся экологическим аудитом. И взамен он обеспечивал содействие в выдаче положительного заключения на рекультивацию золошлака.

Калинина отправили под домашний арест, началось следствие.

Экс-главу Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве Андря Калинина подозревают еще в одном эпизоде получения взятки, об этом сообщил 24 июня в ГСУ СК региона.

По версии следствия, взятку в крупном размере — 500 тысяч рублей — Калинин получил в декабре 2018 года. Это была часть от общего объема взятки в размере 1 миллион рублей за выдачу разрешительных документов природопользователю — одному из предприятий Красноярского края, об этом рассказывает «Лаборатория новостей».

Напомним, кресло главы межрегионального Росприроднадзора Калинин занял в 2018 году. До этого он три года руководил краевым управление ведомства. А ещё раньше — Центральной базой авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана».

ИСТОЧНИК KP.RU