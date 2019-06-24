Красноярцы будут ходить в кино и библиотеки по паспорту?

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-24T12:15:08+03:00

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На сайте Законодательного Собрания Красноярского края вновь открылось голосование в рамках рубрики «Народный опрос».

Тему подсказал закон о запрете распространять вредную для детей информационную продукцию, его приняла Госдума в окончательном чтении.

И это означает, что организаторы мероприятий для лиц старше 18 лет обязуются не пускать несовершеннолетних на мероприятия, где демонстрируется информационная продукция категории. На практике это будет выглядеть так: если билетер сомневается в возрасте посетителя кинотеатра, он может и обязан попросить предъявить паспорт. Та же ситуации и в библиотеках: книги и журналы с маркировкой «18+». Но там проще: при записи в библиотеку требуется паспорт и данные занесены в читательский билет или карточку читателя.

Как вы относитесь к такому нововведению, спрашивают депутаты у красноярцев. В опросе всего два варианта ответов: «положительно» или «отрицательно».

Сбор мнений продлится с 24 июня по 7 июля.

Что этот даст – непонятно, ведь закон уже принят. Другой вопрос – как его будут соблюдать? Основываясь на сомнениях билетеров?

ИСТОЧНИК KP.RU