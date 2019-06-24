Красноярцы будут ходить в кино и библиотеки по паспорту?
На сайте Законодательного Собрания Красноярского края вновь открылось голосование в рамках рубрики «Народный опрос».
Тему подсказал закон о запрете распространять вредную для детей информационную продукцию, его приняла Госдума в окончательном чтении.
И это означает, что организаторы мероприятий для лиц старше 18 лет обязуются не пускать несовершеннолетних на мероприятия, где демонстрируется информационная продукция категории. На практике это будет выглядеть так: если билетер сомневается в возрасте посетителя кинотеатра, он может и обязан попросить предъявить паспорт. Та же ситуации и в библиотеках: книги и журналы с маркировкой «18+». Но там проще: при записи в библиотеку требуется паспорт и данные занесены в читательский билет или карточку читателя.
Как вы относитесь к такому нововведению, спрашивают депутаты у красноярцев. В опросе всего два варианта ответов: «положительно» или «отрицательно».
Сбор мнений продлится с 24 июня по 7 июля.
Что этот даст – непонятно, ведь закон уже принят. Другой вопрос – как его будут соблюдать? Основываясь на сомнениях билетеров?
ИСТОЧНИК KP.RU