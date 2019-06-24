Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» мечтала о работе в ГИБДД с тех пор, как научилась водить машину

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-24T10:49:16+03:00

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Профессиональные праздники не обозначены красным цветом в календаре и не являются выходным днем. Но люди каждой отдельно взятой профессии знают, что это их день. 3 июля в нашей стране отмечается День ГИБДД. Это замечательный повод поблагодарить сотрудников дорожной полиции за их нелегкий труд. Дни и ночи напролет они следят за порядком на дорогах. Возможно, это не всем нравится. Кто-то превысил скорость, проехал на «красный», сел за руль нетрезвым, не установил детское кресло, не пристегнулся сам. Перечислять нарушения можно бесконечно. И это страшно! Ведь малюсенькое отступление от правил может стоить жизни. Не нужно нарушать ПДД. Ведь именно этого и добиваются сотрудники дорожной полиции.

В преддверии Дня ГИБДД на сайте «Комсомолки» сейчас проходит конкурс «Красавица в погонах». Ведь наравне с мужчинами нелегкую службу в Госавтоинспекции несут и женщины. И они не только сидят в кабинетах и пишут отчеты, как думают многие. Елене Глушковой 49 лет, из которых 14 она работает в должности инспектора ДПС в ОГИБДД ОМВД России по Кежемскому району.

Елена очень любит свою работу Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Когда училась водить автомобиль, представляла себя в роли инспектора ДПС, - рассказала Елена «Комсомольской правде» - Красноярск. - Так и вышло. В 2006 году меня пригласили работать в Госавтоинспекцию, так я стала инспектором ДПС.

У нашей участницы две дочери, младшая перешла в этом году во второй класс. Работа, семья. Времени катастрофически не хватает. Но когда выпадает свободная минутка, Елена пишет очерки и стихи. А еще она коллекционирует антиквариат - старинные предметы быта.

Еще одна участница фотоконкурса - Ольга Бубличенко. Она 12 лет работает в полиции. В должности инспектора группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Курагинский» состоит 7 лет.

Ольга пришла работать в ГИБДД по стопам отца Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Я выбрала профессию сотрудника ГИБДД, так как мечтала об этом с детства, - говорит Ольга. - Мой папа посвятил службе ГИБДД более 20 лет, и я решила продолжить династию.

6-летний сын Ольги Ярослав очень гордится своей мамой. И, возможно, когда-нибудь продолжит полицейскую династию. Вне службы Ольга увлекается декупажем, цветоводством.

Проголосовать за понравившуюся участницу можно до 1 июля. После подведения результатов в финал попадут три участницы. Во время торжественного награждения, которое состоится 2 июля, им вручат дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и партнеров проекта.

Ольга не только прекрасный сотрудник, но еще и красивая женщина Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Главную победительницу ожидает дополнительный подарок - профессиональная фотосессия от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU