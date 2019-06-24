Красноярские абоненты Tele2 получили безлимитный интернет за границей

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-24T09:55:25+03:00

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Красноярским пользователям премиального тарифа доступно 40 Гб интернет-трафика, две тысячи минут на любые номера России, международный роуминг без доплат за интернет, безлимитные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет минут как в домашнем регионе, так и в поездках по стране, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов и обслуживание по выделенной линии по номеру 711. Абонентская плата составляет, как и прежде, 1300 рублей в месяц.

В зарубежных поездках абоненты могут пользоваться мобильным интернетом бесплатно и безлимитно, не опасаясь непредвиденных расходов, поскольку в плату по тарифу уже включена услуга «Безлимитный интернет за границей». Первые 200 М в сутки будут предоставляться без ограничения скорости, далее до конца суток скорость интернета будет ограничена (или не превысит 128 Кбит/с.). Отдельно абонентская плата и стоимость услуги при использовании интернета за границей не взимается. Услуга действует более чем в 120 странах мира и позволит клиентам Tele2 из Красноярска свободно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Клиентам на тарифе «Премиум», как и другим абонентам Tele2, доступен бесплатный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов на следующий месяц, а также возможность всегда оставаться на связи с сервисом «SOS-пакет», который обеспечивает доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» даже при нулевом и отрицательном балансе.

ИСТОЧНИК KP.RU