СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-24T08:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Хакасии и соседних регионов пристально следят за погодой, ждут солнца и тепла, чтобы отдохнуть на озерах. Но те, кто отправился на Шира 23 июня, были шокированы. В этот день выпал град размером с перепелиное яйцо. Поскольку на дороге он долго не тпет, было полное ощущение, что трасса завалена снегом, хотя рядом зеленые поля, - все это хорошо видно на фото и видео, которым щедро делятся люди в социальных сетях.

А в это время жители Хакасии переживают за свой урожай, с такой погодой нечего будет собирать.

По свидетельствам очевидцев, крупный град выпал в селах Пушное и Боград, в районе озера Шира и в городе Абаза.

В районе села Знаменка град выпал размером с перепелиное яйцо, об этом сообщает телеканал ТВК.

И о погоде на последнюю неделю в Красноярске можно узнать здесь.

Хакасию завалило градом.По дороге в Шира выпал град со снегом 23.06.19г.

ИСТОЧНИК KP.RU