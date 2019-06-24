СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-24T09:01:38+03:00

Зачем брать в дом собаку? Только для любви и заботы! Фото: Татьяна АРОНОВА

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Жуткую картину наблюдали жители дома №3 по улице Комарова в Минусинске: у подъезда лежала умирающая собака. Люди ее узнали, она жила в этом же доме. Оказалось, хозяин выбросил ее с балкона четвертого этажа. Собака была еще жива, когда ее нашли. Видео выложил очевидец в паблик "Ревизорро Красноярск", из него и видна почти вся картина произошедшего.

Возмущенным соседям живодер дверь не открыл, они вызвали полицию. Наряд увез мужчину в отделение. Свой поступок он объяснил тем, что собака гадила.

Поскольку животные не считаются законом живыми существами, а всего лишь имуществом, вряд ли живодер понесет серьезное наказание. Только осуждение окружающих. Они, кстати, в выражениях, в том числе и непечатных, не стесняются.

Однако есть и серьезная тревога: «Сегодня собака, завтра человек» - люди считают мужчину опасным.

И, конечно, всем жалко собаку, которая наверняка любила своего мучителя: «…возможно, когда она умирала думала о нем».

В полиции "Комсомольской правде"-Красноярск рассказали, что сейчас ведется доследственная проверка, возможно возбуждение уголовного дела.

«Она гадила». Хозяин выбросил свою собаку с четвертого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU