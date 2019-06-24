2019-06-24T06:23:17+03:00
Общество

Оздоровление по-красноярски: дети отравились в лагере, смена завершена досрочно

Причина, как и всегда, нарушение санитарных норм
Татьяна РЯБИНИНА
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Детям в лагере понадобилась скорая помощь взрослых.Детям в лагере понадобилась скорая помощь взрослых.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сразу 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией среди детей зарегистрировано в детском лагере отдыха «Сосновый Бор», который находится в поселке Борск в Сухобузимском районе.

Выехавшие на место медики установили, что здесь грубо нарушали санитарные нормы, в частности, плохо мыли посуду.

В Роспотребнадзоре рассказали, что с целью локализации и ликвидации очага инфекции проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, а администрация лагеря решила досрочно завершить первую оздоровительную смен 23 июня и вывезти детей из лагеря.

Как на фоне такого ЧП начнется вторая смена – непонятно. Будут ли компенсированы затраты родителей на путевки и почему, отправляя ребенка в оздоровительный лагерь, надо бояться за его здоровье – вопросы отнюдь не праздные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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