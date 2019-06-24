В Красноярске появится «Граница миров»

СЕГОДНЯ 05:12 2019-06-24T05:12:07+03:00

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Официальная страница мэрии Красноярска в социальной сети «ВКонтакте» разместила фото будущего арт-проекта, который появится этим летом на улице Тимошенкова, 87а.

Автор, Данил Николаенко, основал свою композицию «На границе миров» на фильме «Сталкер» Андрея Тарковского.

В основе композиции – сцена из фильма: герои преодолевают границу двух миров и попадают в «зону», оставленную инопланетянами. В фильме в этот момент напряжение окружающего мира меняется на дружелюбие. Но дружелюбна «зона» лишь к тем, кто выполняет правила, принятые здесь. Фигуры – не только граница миров, но и олицетворение правил, которые нельзя нарушать. Фигуры арт-проекта будет сделаны из дерева.

«На границе миров» еще нет, однако некоторые красноярцы уже назвали этот проект безвкусицей и посредственностью. Другие возражают, что самовыражение это прекрасно и любой арт-проект обязательно находит своих ценителей.

ИСТОЧНИК KP.RU